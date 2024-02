Loggiato di palazzo Baviera, il ’belvedere’ più brutto

Gentile concittadino, sono lieto che lei si definisce "in festa", visto che di questi tempi sono tutti incazzati come le bestie. E l’essere in festa le fa davvero bene visto che lei pone il dito su una piccola piaga che vanta però una lunga storia: quell’angolo di Palazzo Baviera fin verso gli anni Cinquanta del 1900 era chiuso e alloggiava un famoso bar con biliardo frequentatissimo fin dal mattino come sede dei "sensali" che si incontravano lì davanti per le loro compravendite di animali. In quegli anni la giunta comunale, di sinistra fin da allora ma in questo caso con l’appoggio dell’opposizione, voleva fortemente "abbattere quelle vecchie pietre" per dare più luce e aria a via San Francesco che era un budello. Poi venne il loggiato di cui quel quadrato all’angolo è esempio negativo: sporco, maltenuto, malverniciato, ricovero disordinato di bici con dietro tutto un gran groviglio di tubi e cassonetti sporcati dai piccioni, insomma il "belvedere" più brutto possibile per affacciarsi sulla piazza principale della città. Chi dovrebbe provvedere a dargli una sistemata? Meglio che non le faccia la storia tormentata di quel pezzo di città. In compenso a darle un ulteriore tono da romanzo popolare dell’’800 ci pensano gli amici cani che ne "firmano" continuamente la base.