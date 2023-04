Logistica, scatta sciopero generale Alla Gls il presidio dei lavoratori

Un mondo in fibrillazione quello legato al ricevimento e alla consegna dei pacchi a domicilio. Diverse le società che operano in città e in provincia, e ieri mattina è stato indetto uno sciopero generale. Le società coinvolte e che avrebbero dovuto incrociare le braccia erano la Bartolini, quindi la Sda e la Gls.

Il tutto proprio legato a questioni sindacali perché le società che hanno in appalto il trasporto e la consegna "non vogliono avere e intavolare trattative con i sindacati cobas. Ma io mi iscrivo all’organizzazione sindacale che voglio e nessuno mi può imporrre nulla – dice Francesco Pasqualini che lavorava per la società Gls – anche perché con i cobas abbiamo ottenuto qualcosa, con gli altri no".

Quali sia stato il livello di partecipazione a questo sciopero non è dato sapere, comunque pare molto basso se non nullo sia alla Bartolini che alla Sda. E’ andata invece diversamente alla Gls – dipendenti già al centro di altre proteste nei mesi scorsi –, perché i lavoratori hanno fatto un presidio con bandiere davanti alla sede della società di via Pantanelli. Su una trentina di autisti e cioè quelli che girano per la città e per la provincia con i furgoni per le consegne dei pacchi nelle abitazioni e nelle ditte, una quindicina si sono fermati ed hanno incrociato le braccia. A lo si sono aggiunti altri 4-5 dipendenti del magazzino. Praticamente l’attività di questa società è andata avanti a singhiozzo per tutta la giornata di ieri creando non pochi problemi visto anche il periodo, e cioè quello delle feste pasquali.

Contrariamente all’ultima sciopero, questa volta non si è presentato a Pesaro nessun rappresentante del sindacato autonomo, anche perché la sede di riferimento è a Bologna. Per cui i quindici autisti che si sono fermati più i magazzinieri hanno incrociato le braccia e si sono organizzati attraverso un picchetto per conto loro.

Una situazione non facile quella che regna in questo comparto anche perché sono in atto anche vertenze sindacali molto aspre che sono finite anche in tribunale. Naturalmente al centro di tutto ci sono gli stipendi che i lavoratori ritengono inadeguati per gli orari e l’impegno che richiede questo lavoro.