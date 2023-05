"L’oleodotto fino al mare va ripristinato"

La Fox Petroli ha un oleodotto che collega il deposito alla Tombaccia con il porto di Pesaro. L’ultima volta che è stato possibile sfruttare questa infrastruttura, importante perché avrebbe ridotto il trasporto su gomma negli ultimi 30 anni, è stato nel 2007. "In passato l’azienda è stata penalizzata – ha osservato ieri Marco De Simoni, presidente di Fox Petroli –. Ancora oggi non è stato possibile riattivare l’oleodotto perché i fondali non permettono alle navi con una certa stazza di entrare in porto. Il dragaggio è fondamentale per ripristinare la funzionalità e l’ingresso in area marittima. Abbiamo parlato con le autorità perché è, in generale, strategico l’approvigionamento anche via mare di biocarburanti".

Tornando al progetto ha concluso: "Ci candidiamo a fare bene – ha osservato – nel rispetto delle normative di sicurezza: è un progetto considerato strategico su piano nazionale. Grazie per l’opportunità di poter spiegare, dando massima trasparenza ad un’azione che migliora le caratteristiche ambientali del sito esistente ".

s. v. r.