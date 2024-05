L’Olimpia termina il campionato con il match di semifinale playoff

Ancora una volta, come la stagione scorsa, l’Olimpia Pesaro termina il proprio campionato di serie C in semifinale playoff. L’anno scorso, ad avere la meglio su Pesaro fu Umbertide, poi vincitrice del campionato, che chiuse la serie 2-0. Stessa risultato, quest’anno, a favore di Pescara che, con la netta vittoria in gara 2, si è aggiudicata un posto in finale dove affronterà Roseto.

"Mi è dispiaciuto molto non arrivare al completo alla fase più importante della stagione, ma questo non deve essere una scusa per noi – commenta coach Marco Giovanelli-. Abbiamo fatto un campionato molto altalenante in cui ottime prestazioni hanno lasciato spazio ad altre non altrettanto belle. Durante l’anno abbiamo lasciato alcuni punti importanti che magari ci avrebbero dato degli accoppiamenti migliori durante i playoff. Nonostante tutto abbiamo superato alla grande il primo turno con Ancona, mentre contro Pescara non siamo praticamente scese in campo in nessuna delle due partite".

Il tecnico delle pesaresi stila un bilancio della stagione: "Darei comunque una sufficienza alla nostra stagione. Molte ragazze del settore giovanile stanno continuando a macinare esperienza e quest’anno anche le più piccole hanno avuto minuti importanti. Le senior hanno fatto un ottimo lavoro perchè con un gruppo così giovane non è facile affrontare un campionato, dove magari ci sono squadre con giocatrici molto esperte come ad esempio Gualdo, Pescara e Ancona. Sfortunatamente ci fermiamo sempre ad un passo dalle finali, quindi bisogna tornare a lavorare e a fare più di quello che si è fatto in questi anni". Giovanelli chiude: " Ci tenevo a ringraziare a tutti quelli che ci hanno seguito in questa stagione. La Celletta è stata un fattore campo fondamentale, nella quale abbiamo perso solo due partite, entrambe con Pescara. Ringrazio dunque tutti i tifosi, a partire dalle bimbe del minibasket e alle ragazze del settore giovanile, fino ai più grandi". Il campionato dell’Olimpia Pesaro giunge dunque al termine. Pescara e Roseto, invece, si giocheranno la promozione in serie B.

b.t.