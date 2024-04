L’olimpo del calcio in città. Galà al teatro della Fortuna

Parte da Fano la stagione estiva 2024 di Sky Sport, che venerdì prossimo presenterà il tour della sua storica trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’ con un gran Galà dello sport al Teatro della Fortuna. Si tratta di un vero e proprio evento spettacolo al quale sono state invitate a partecipare anche le amministrazioni di tutte le altre città italiane (di Marche, Emilia Romagna, Friuli, Calabria, Trentino e Liguria) che ospiteranno una delle tappe settimanali del programma calcistico, in onda tra giugno e fine agosto, sul canale Sky dedicato allo sport. E così venerdì 12 aprile dalle 18.30, sul palco del Teatro della Fortuna (ingresso gratuito, con precedente prenotazione obbligatoria al botteghino) saliranno i tre volti storici della trasmissione: il conduttore Alessandro Bonan, il telecronista Gianluca Di Marzio e il collega Fayna (al secolo Valerio Spinella). Con Bonan che sarà affiancato nella conduzione del Gala dalla giornalista di Sky Sport Marina Presello. Durante l’evento, i rappresentanti delle città delle varie tappe si alterneranno sul palco per raccontare il proprio territorio, anche attraverso dei video di promozione turistica. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco di Fano Massimo Seri, accompagnato dall’assessore alle Attività Economiche e Turismo Etienn Lucarelli e il consigliere Regionale Luca Serfilippi, a fare le veci dell’amministrazione regionale che ha elargito un contributo economico per l’evento. "Una foto storica, questa" ha sottolineato Seri "dato che la trasmissione si svolgerà (dal 3 al 7 giugno nell’ex chiesa di San Francesco, ndr) proprio negli ultimi giorni della campagna elettorale e del mio mandato, perché qui accanto a me c’è seduto il mio successore essendo presenti i due protagonisti di quella sfida" ha profetizzato Seri, dando per scontata anche la vittoria di Lucarelli alle Primarie del Centrosinistra di domenica.

"Fano è un luogo dove mi piacerebbe vivere - ha detto Bonan -, tra mare e cultura. A Fano abbiamo il ricordo più bello del tour dello scorso anno, perché l’accoglienza è stata strepitosa, anche grazie alla grande professionalità dell’agenzia Comunica" mentre è stato più scherzoso il commento del produttore Davide Bucco: "Abbiamo un rimpianto però - ha detto - non essere riusciti a candidare Fayna come sindaco di Fano". Durante il Galà a Teatro, sono previsti dei collegamenti in diretta su Sky Sport24. E per l’occasione Alessandro Bonan si esibirà in un piccolo concerto accompagnato da Leonardo Lagorio alle tastiere, Luca Baldoni alla chitarra e Filippo Tosto al basso.

Tiziana Petrelli