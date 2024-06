’Lollo’ Paoli agguantato dall’Urbania

Colpo grosso dell’Urbania. La società durantina si è assicurata le prestazioni di Lorenzo Paoli (classe 1988) reduce da due stagioni con la maglia del K Sport Montecchio Gallo. Dopo tanti anni da capitano della Vis Pesaro (dall’Eccellenza alla Serie C), Paoli ha vestito anche le maglie di Ancona e Pineto. Non rimarrà a Matelica il centrocampista Luca Paradisi che nel passato ha militato anche nella Vigor Senigallia, nell’Urbania e nel Fossombrone. L’attaccante Ettore Padovani, classe 1989 dopo due stagioni all’Alma Juventus Fano si è trasferito alla Civitanovese che ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza. Padovani farà coppia con Ismaila Diop classe 1999 senegalese di 194 cm, proveniente dal Sant’Angelo Lodigiani in serie D. Il Lunano ha confermato Giacomo Nobili, centrocampista classe ‘89. L’Atletico River Urbinelli ha consegnato la panchina a mister Fabrizio Ruggeri (ex Vismara e Babbucce). Il Muraglia comunica che la guida della prima squadra per la prossima stagione sarà affidata a mister Marco Bellucci, classe ‘83 ha allenato i settori giovanili di K Sport Montecchio e Vismara, per poi cimentarsi al primo anno con gli adulti alla guida del Villa Ceccolini. Da giocatore Bellucci ha militato tra Promozione ed Eccellenza, raggiungendo anche la Serie D. La Fermignanese ha confermato ieri il difensore Edoardo Mariotti, alla quarta stagione con il club laniero. La Pergolese di mister Guiducci (confermato) dopo aver ingaggiato come diesse Marco Scarselli ha raggiunto l’accordo con il tecnico Marco Piccini che guiderà l’Under 19 regionale. Grandissima esperienza nei vivai del territorio tra le piazze di Senigallia, Ancona, Mondolfo per citarne alcune dove ha raccolto numerosi successi nelle varie categorie e lanciato diversi giovani. Dopo sei stagioni si divide il percorso sportivo fra il Vismara Calcio e il difensore Nicolò Simoncioni classe ’90, che è stato uno degli artefici della risalita dalla Seconda Categoria, fino al Campionato di Promozione Marche. CAMP VIS. Da lunedì 17 giugno a sabato 29 giugno il camp estivo della Vis Pesaro approda anche ad Apecchio. Saranno giorni intensi, emozionanti, all’insegna del divertimento e della crescita calcistica dove i partecipanti, seguiti dai tecnici del settore giovanile biancorosso, attraverso allenamenti individualizzati in piccoli gruppi, vivranno due settimane di divertimento. Dedicato a tutti i bambini-e dai 7 ai 13 anni, il Camp si svolgerà nel manto erboso del campo sportivo comunale del capoluogo gestito dall’Associazione Sportiva "Viridissima Calcio" di Apecchio recentemente promossa in Prima categoria. La società ha accolto con soddisfazione l’iniziativa.

Amedeo Pisciolini