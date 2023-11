L’omaggio a Gianni Sassi con un concerto speciale di Mario Mariani

Si conclude domenica 5 alle ore 11 a Casa Bucci, l’omaggio ad uno dei più importanti protagonisti della scena culturale italiana degli anni ‘70-‘90: la mostra "La Gola, Gianni Sassi fra Pesaro e le Marche", incentrata sul forte legame con Pesaro, che Sassi ha frequentato per diversi anni. La mostra ha rappresentato un significativo primo passo che anticipa tutte le tematiche che Casa BucciMuseo dell’Uso (dove sono conservati sia l’Archivio Bucci che quello di Sassi) intende affrontare nel suo percorso espositivo.

Il finissage propone la ricostruzione della performance di Walter Marchetti, “Natura morta“ (1987) eseguita nel 1987 per la presentazione milanese della seconda serie della rivista “La Gola, alla Rotonda della Besana“. Una partitura composta per un pianoforte a coda ricoperto di frutta. Al termine dell’esecuzione frutta, verdura possono essere presi come souvenir dal pubblico. Al pianoforte il pianista Mario Mariani. La Mostra ha avuto un ottimo riscontro come dice Viviana Bucci, "data la posizione non centrale del nostro spazio che ha favorito molti visitatori da fuori Pesaro: Belluno, Milano, Bologna, la vicina Romagna". Un ottimo punto di partenza "che ha innescato una serie di contatti, idee e nuovi progetti", prosegue Viviana "tutti basati sulla conservazione della memoria dell’archivio Gianni Sassi". Fino a sabato, orario 10-13 e 16-20. Ingresso libero con libera donazione.

b. t.