L’omaggio “A Michi“ Giovanelli, una grande anima della danza

Hangartfest presenta domenica 18 ore 18, alla Maddalena Centro Arti Performative lo spettacolo omaggio A Michi, dedicato al danzatore, coreografo e maestro pesarese Michele Giovanelli, ad un anno dalla sua morte. L’evento nasce da un invito del direttore artistico Antonio Cioffi, con cui Michele ha collaborato per molti anni, e dal desiderio di Alessandra Zanchi di onorare il ricordo del marito attraverso una creazione di danza, passione che li univa e che era per lui ragione di vita.

La performance, con le coreografie e la danza di Alessandra Zanchi e Irene Ridolfi e con la regia di Masako Matsushita, si svolge in due atti: un duo e un solo. Dapprima due figure, una in bianco e l’altra in nero, si animano e avanzano come ombre che prendono corpo, si espandono e si avvicinano fino a fondersi in un’unica entità che si rigenera in una nascita nuova. In un secondo momento lei è stretta in un abbraccio solitario, ascolta il respiro e si lascia pervadere dall’anima di lui, sente l’abisso che la fa sprofondare, ma un nuovo cammino si impone perentorio. Non rimane che accogliere la spinta per correre verso la speranza. Lui c’è sempre, non è sola…

"Alessandra, al fianco di Michele per quasi vent’anni nell’insegnamento e sulla scena – introduce il lavoro Matsushita che ne ha curato la regia – danza nel pezzo per lui e con lui nell’anima, restituendo il suo modo di interpretare e sentire con profonda consapevolezza la vita e la danza come pratica corporea, emotiva e spirituale. Insieme a lei, nella prima parte della performance, Irene Ridolfi che ha condiviso con loro tanti momenti formativi e performativi. Attraverso la loro danza il dolore per l’assenza si trasforma in arte del movimento che si fa cura, riflessione e metafora dell’esistenza".

"La performance viene anticipata da un preludio corale – racconta Antonio Cioffi, direttore artistico di Hangartfest – che vede partecipare con interventi di danza, video, poesia e prosa coreografi, danzatori e performer uniti in un accorato saluto corale a Michi, come tutti lo chiamavano". Info. 328 2128748.

