L’omaggio a Pesaro di Napoletano. Una guida per amare la vera città

Giorni fa nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro è stato presentato un volume di Romolo Napoletano, che è stato questore a Pesaro all’inizio degli anni duemila e prima e dopo ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della Polizia di Stato. Il titolo dell’opera è "Bella Pesaro guidami dal tuo ieri al tuo oggi e oltre!".

È chiaramente ispirato a un alto amore per la città che lo ha visto ricoprire un importante incarico per finire l’abitarci per sempre nel quartiere mare, alternandosi con Roma. Il volume è pubblicato con il numero 428 nella collana dei Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche (Ancona 2024); inserito nell’ambito delle celebrazioni: Pesaro 2024, Capitale italiana della Cultura. Napoletano immagina di scrivere una nuova guida di Pesaro, tra l’altro ne aveva già scritta una dal titolo: "Pesaro di ieri continua a vivere con nuove vesti" (Pesaro 2011), guida monografica dedicata a un aspetto ritenuto d’ambito artigianale, ma in realtà riguarda anche valide espressioni artistiche.

Non parla di palazzi, chiese, quartieri, libri, scrive nell’ambito dell’archeologia urbana e di mestieri artigianali espressi in manufatti siderurgici come balconate in metallo lavorate, grate di finestre, recinzioni e cancelli, lampade e lampioni, batacchi, lamine d’ingresso per pulire le scarpe dal fango e dalla neve, chiusini delle vie e altro ancora. Ma non solo metalli. Mai stanco del suo peregrinare per le vie ed i quartieri della città, si sofferma a descrivere paracerri, pozzi, portoni, grate, e motivi ornamentali. Come ben si evidenzia nessuna di queste opere non è mai stata scritta nelle numerose guide di Pesaro nel corso dei secoli. Così si qualifica questo lavoro di Napoletano come una novità assoluta aprendo ai cittadini e ai turisti nuovi spazi di interesse e di curiosità. Non credo siano in molti i pesaresi che passando lungo il Corso, in via Branca, in viale Cialdini, per citare alcuni nomi di vie molto frequentate, tra l’altro ben descritte con molte altre in un apposito capitolo, si soffermino a guardare in alto per ammirare un balcone con la ringhiera in ferro battuto; o entrino in un cortile per guardare un pozzo circondato da un giardino fiorito. Con la nuova guida di Napoletano adesso lo possono fare a ragion veduta.

Un grande studioso tedesco Aby Warburg (1866-1929) teorizzò come le scienze della cultura si relazionino alle immagini. Napoletano nel suo volume risponde appieno a quella enunciazione. Il valore intrinseco della guida sono in fatti le centinaia di fotografie che illustrano i vari manufatti artigianali offrendo così una ricognizione visiva di grande interesse. Con una punta di civetteria Napoletano si chiede "Cui prodest" questo suo lavoro certosino su un tema così particolare. La risposta è inevitabile; serve per scoprire un settore tra l’artigianato e l’arte, finora disatteso; serve a presentare un aspetto inedito dell’evoluzione sociale e urbanistica di Pesaro; serve a chi ama le cose belle per apprezzare oggetti che prima aveva trascurato.

