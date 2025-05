L’omaggio al Cantico dell’artista urbinate. Bruno Cerboni Bajardi

1225: Francesco d’Assisi ha gli occhi malati, non sopporta la luce, eppure riesce a scrivere nell’ombra il Cantico di frate sole, più noto come il Cantico delle creature. Una lauda in volgare umbro che è di fatto la prima poesia italiana.

A ottocento anni dalla scrittura del testo, il pittore urbinate Bruno Cerboni Bajardi, su invito dei frati minori conventuali, ha omaggiato Francesco con quattro tavole dipinte, esposte nella chiesa di via Raffaello. Quattro immagini, quattro momenti esistenziali di intima riflessione che raffigurano i quattro elementi solo in apparenza, ma che celano tanti dettagli tutti da scoprire. Le quattro opere, in formato piccolo e verticale, a tratti quasi delle miniature (Bajardi è un fine incisore di banconote) suggestionano, rapiscono e sono capaci di far immergere l’osservatore in un mondo fatto di tutte le meraviglie del Creato, proprio come Francesco le elencava nel suo Cantico.

Una mostra da vedere, e poi da rivedere a distanza di qualche giorno. Ogni volta la si legge con occhi nuovi.

gio. vol.