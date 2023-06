L’omaggio dei socialisti per la morte di Matteotti

I socialisti fanesi, presente il sindaco Massimo Seri, ieri mattina, nell’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti (10 giugno 1924), hanno reso omaggio "al primo martire della resistenza al fascismo". Una piccola corona di garofani rossi è stata apposta sulla targa lungo il corso, a lui intitolato, all’angolo con via Arco d’Augusto. "Con questa iniziativa si è voluto ricordare – ha fatto presente Dino Zacchilli – la figura di un gigante politico, padre della patria, un grande socialista democratico, che per primo ha combattuto a viso aperto, quasi da solo, in parlamento e nei suoi scritti, l’incipiente regime fascista".

Zacchilli fa notare che le tre targhe stradali che ricordano Giacomo Matteotti, poste lungo il corso (all’altezza del Pino Bar, all’angolo con via De Amicis e via Arco d’Augusto) hanno bisogno di essere restaurate, mentre la targa non c’è proprio all’inizio del corso, all’angolo con via Garibaldi. "Per il prossimo anno, nel centenario del suo assassinio, oltre a restaurare le targhe la città dovrebbe celebrare con una iniziativa la statura politica ed etica di Matteotti". Una cerimonia simile si è tenuta anche a Mondolfo, in Largo Matteotti, dove nel 1945 è stata apposta una lapide. Vi hanno partecipato tra gli altri i consiglieri comunali Anteo Bonacorsi e Marco Gentili, l’ex sindaco Gaetano Vergari e l’ex vicesindaco Alvise Carloni.