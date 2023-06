L’omaggio nell’ambito della serata musicale in piazza del Popolo

Oggi l’Orchestra del Conservatorio Rossini, diretta dal maestro Luca Ferrara e da due studenti di direzione d’orchestra, Emanuele Vitale e Michele Paolino, alle ore 21.30 sarà in Piazza del Popolo, ospite della 59ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema per celebrare la giornata europea della musica e accompagnare con un tributo in note la consegna della cittadinanza onoraria a Gianfranco Mariotti, ideatore e già sovrintendente del Rof. La serata di deve alla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema in partnership con Conservatorio, Comune di Pesaro, Regione. Tra i brani eseguiti non mancheranno l’ouverture da Le nozze di Figaro di Mozart, la Sinfonia n. 7 di Beethoven e come omaggio a Mariotti: la Sinfonia introduttiva da Il barbiere di Siviglia di Rossini.