Lombardi e Petrovic due gare solide. Ahmad... pattina

King 7. In una partita dove non ti spremi come un limone ha fatto la sua parte mettendo a segno anche buoni canestri quando ancora la partita aveva un senso. Chiude la gara con 2 su 7 da sotto e 1 su 3 da fuori. Ha 3 su 3 nei liberi e porta a casa anche 8 rimbalzi.

Ahmad 7,5. Non è stata esattamente come lo sbarco in Normandia la gara contro Cento. E ad un certo punto Ahmad ha smesso di giocare a basket per cambiare sport: pattinaggio artistico. In campo fa quello che vuole e ha anche una ottimo senso della posizione, perché alla fine è sempre al punto giusto nel momento giusto. E Leka, che sta cercando di dosare i minutaggi, lo ha tenuto in panchina per una decina di minuti. Anche perché la partita era diventata un carro funebre diretto verso il cimitero. Ahmad chiude con con 3 su 5 da sotto e 4 su 7 da fuori. Ha 5 su 7 nei tiri liberi e 2 assist. A questi livelli è un’arma illegale.

Lombardi 7. Un giro di boa rispetto alla gara contro Cividale, perché l’ala forte ha avuto un bell’impatto sulla gara soprattutto nel primo tempo quando Cento era partita forte. Molte bene anche in difesa, quando ha dovuto marcare Davis il tiratore dei padroni di casa. Chiude con buoni numeri anche in attacco dove finisce con 3 su 4 da sotto, 1 su 3 da fuori e 4 rimbalzi presi.

Zanotti 5,5. Ha invertito le parti con Lombardi. Molta panca e poco campo questo giro per Simone, che si prende spiccioli di partita. Chiude con 1 su 3 da fuori e null’altro da raccontare.

Bucarelli 7. Una partenza di quelle non esaltanti, ma nel corso della gara sale di livello, mette dentro palle importanti e difende bene prendendosi in cura anche di Delfino quando ha tentato, l’ex, di rimettere in piedi una gara morta. Bucarelli chiude con 4 su 4 da sotto, 2 su 6 da fuori, 2 su 2 nei liberi. Aggiunge anche 8 rimbalzi e 5 assist.

Imbrò 6,5. Borletti punti perfetti al tiro ma le cose migliori le fa vedere quando duetta con De Laurentiis. Il play che è stato in campo 17 minuti chiude con 0 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori e 4 su 4 ai liberi.

Petrovic 7. Di quelle partite solide, anche se non appare tanto: chiude con 2 su 2 da sotto, 2 su 3 da fuori, 1 su 2 nei liberi.

De Laurentiis 6,5. Fa parte della schiera di quelli che si guadagnano il loro stipendio, perché cerca di presidiare l’area e sui tagli, se ha la palla, non sbaglia: chiude con 4 su 4 da sotto, 2 su 2 nei tiri liberi e 6 rimbalzi

Maretto 6. Una partita da riposino, la sua, perché non è stato utilizzato molto da Leka. Comunque un giocatore che si spende bene in campo. Chiude la sua gara con 2 su 2 da sotto, 0 su 1 da tre e con 2 su 2 nei liberi.

Cornis n.g. In campo due minuti: ha tentato un tiro, sbagliandolo.

m.g.