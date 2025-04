L’ombrellone è ecologico. Patto tra Comune e bagnini

L’estate pesarese all’insegna della sostenibilità. Presentato il progetto "Abc: Ambiente Bene Comune", promosso dal Comune in collaborazione con Marche a Rifiuti Zero Ets. La prima fase del progetto prevede per ciascuna tipologia di attività (stabilimenti balneari, ristoranti in spiaggia, chioschi, campeggi) la distribuzione di materiale informativo mirato che lancia messaggi importanti come: "Gettare cicche, mozziconi di sigarette e fazzoletti inquinerà per anni l’ambiente in cui viviamo; l’acqua è una risorsa fondamentale per la sopravvivenza del pianeta, di tutte le specie animali e vegetali e dell’uomo, non sprecarla e abbi cura di lei".

"Qualche giorno fa, insieme alla nuova dirigente del servizio Ambiente Salucci – ha fatto presente l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti – ho incontrato i concessionari, che già l’anno scorso avevano aderito al progetto sperimentale, ma anche ulteriori gestori interessati. In questo confronto è emersa la crescente sensibilità dei bagnini per la sostenibilità ambientale e la necessità di interventi concreti a supporto delle attività come azioni di sensibilizzazione verso i clienti sulle buone pratiche di tutela ambientale in spiaggia: utilizzo delle borracce al posto delle bottiglie di plastica, la corretta separazione dei rifiuti e il contenimento degli sprechi d’acqua, in particolare nelle docce".

Sottolineata anche l’importanza della Bandiera Blu e di alcuni temi chiave, "come la riduzione dei mozziconi in spiaggia – prosegue l’assessora Conti –, la possibilità di aree pet friendly e la necessità di collaborare con i gestori per arginare atti vandalici e abbandoni notturni di rifiuti". Per i concessionari "uno stabilimento balneare marcato ’Abc’, riconoscibile dal logo e dall’esposizione dei disciplinari, trasmette ai clienti un messaggio di cura dell’ambiente e di voglia di offrire una spiaggia accogliente e ben tenuta".

"La cura del litorale e la promozione di buone pratiche ambientali – ha ribadito l’assessore Conti – sono una priorità della nostra città. Siamo convinti che il lavoro di squadra con i gestori degli stabilimenti balneari possa fare la differenza per avere spiagge sempre più vivibili, sostenibili e in linea – ha concluso – con i requisiti richiesti dalla Bandiera Blu".