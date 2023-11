L’omicidio Bruzzese. Il covo e i criptofonini. Così pianificarono di uccidere Marcello

Chi è disposto a pagare un abbonamento che può costare fino a 1600 euro all’anno per usare un criptofonino che è intestato a un nick name e permette solo di inviare messaggi, perchè quasi tutto il resto, chiamate soprattutto, è disabilitato?

Rocco Versace, Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro l’hanno fatto, con le cosidette e ormai famigerate ’schede olandesi’. Le esigenze di segretezza ce l’avevano, visto che gli ultimi due dovevano uccidere, come poi hanno fatto, Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello del pentito di ’Ndrangheta, Girolamo Biagio, senza lasciare tracce. Bruzzese è stato ucciso il pomeriggio del 25 dicembre del 2018 in via Bovio a Pesaro, nel garage di casa sua, ma ai tre imputati – Versace, Candiloro, Tripodi – per ora non è andata bene: gli ultimi due sono stati condannati nel giugno scorso all’ergastolo, il primo è invece in carcere preventivo a Sassari, ed è sotto processo davanti alla Corte d’Assise di Pesaro come colui che avrebbe aiutato gli altri due a pianificare il delitto di via Bovio.

Ieri altra udienza che ha visto protagonista il maresciallo del Ros Francesco Lobefaro, che con le indagini a ritroso – per la cronaca, gli inquirenti riescono a risalire agli spostamenti tramite le celle telefoniche fino a 5 anni prima dei fatti in oggetto – ha ricostruito dietro le domande del pm Daniele Paci due punti importanti di questa vicenda.

Il primo, già in parte emerso nelle precedenti udienze, è che nel mirino dea cosca che poi farà uccidere Marcello c’erano anche il fratello di Bruzzese, Francesco, e la sorella, Liliana, già allora, e tuttora, ambedue sotto protezione. Lo si vede dai sopralluoghi che, secondo la ricostruzione del Ros, Versace e il complice Michelangelo Tripodi fanno a Ivrea, dove abita appunto Francesco Bruzzese. Per non farsi scoprire, lì Versace e Tripodi usano utenze fittizie e falsi documenti con cui si fanno registrare nel B&b dove alloggiano. Ma non riescono ad arrivare – e non si sa il preciso motivo – a quello che con ogni probabilmente era il loro bersaglio, appunto Francesco Bruzzese. Da Ivrea fanno diversi altri spostamenti – tutti tracciati – nel centro Italia, a Reggio Emilia, fino a Termoli dove abita Liliana Bruzzese. Un giorno ci restano fino alle 3 di notte. Anche in questo caso, però, rinunciano all’obiettivo. E decideranno poi di colpire su Pesaro, forse perchè la vittima qui è più indifesa.

E in un’area tra Viterbo, Rieti e Roma, secondo gli inquirenti si crea una sorta di ’covo’ dove probabilmente il trio – Versace, Candiloro, Tripodi – preparano auto e altro per l’omicidio del 25. Secondo l’accusa, Versace e Tripodi fanno spostamenti dal 19 al 21 dicembre su Pesaro. L’accusa vuole appunto dimostrare con l’enorme mole di dati che Versace ha fatto i sopralluoghi a Pesaro, e tutta l’indagine del Ros punta a dimostrare che la cosiddetta "utenza 316", il numero finale del criptofonino di Versace, viene da lui fornita a Tripodi, uno dei due autori materiale dell’omicidio. Da qui il coinvolgimento di Versace. Prossima udienza, il 15 novembre.

Alessandro Mazzanti