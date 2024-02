L’omicidio di Natale. La sorella di Bruzzese:: "Minacce fin dal 2003"

Marcello Bruzzese era nel mirino del clan Crea già dal 2003. Lo ha detto ieri alla Corte d’Assise di Pesaro la sorella dell’uomo di 51 anni ucciso la sera di Natale del 2018. Ha detto in video conferenza Liliana Bruzzese: "Rocco Versace (ora imputato per concorso nel delitto del fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese ndr) si presentò nel mio negozio per cercare mio fratello Marcello dopo aver saputo che Girolamo si era costituto alle forze dell’ordine per il tentato omicidio del boss Teodoro Crea, diventando subito dopo un collaboratore di giustizia". E’ quanto dichiarato ieri anche dall’altra sorella, Caterina, durante l’udienza che cerca di far luce sulla figura di Rocco Versace, l’uomo accusato di aver preparato la strada ai killer che poi hanno ucciso nel garage di casa di via Bovio Marcello Bruzzese, delitto che ha già portato all’ergastolo Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi.

"Sicuramente vi faranno del male": sono queste le parole che – stando al racconto di Liliana Bruzzese – le ripetevano conoscenti e compaesani dopo che il fratello Girolamo, 21 anni fa, diventò un pentito. "I Crea andavano a dire in città che si sarebbero vendicati per le prossime sette generazioni – racconta Liliana, in collegamento da un sito protetto –. Sapevamo che davano la caccia a mio fratello Marcello". Secondo il racconto di Liliana Bruzzese, Rocco Versace, accompagnato da Antonio Crea, si presentò nel suo negozio il giorno che Girolamo si costituì alle forze dell’ordine e iniziò a raccontare tutti i retroscena della famiglia ‘ndranghetista nell’ottobre del 2003.

"Io ancora non sapevo nulla di mio fratello Girolamo ma la presenza di Versace e il suo tono minaccioso mi fecero preoccupare. Venne in negozio – racconta la donna davanti alla Corte d’Assise – e mi chiese insistentemente (per tre volte) dove fosse mio fratello Marcello, ma da me non ebbe mai risposta. Solo qualche ora dopo mi venne riferito ciò che aveva fatto mio fratello Girolamo, e allora raccontai tutto ai miei famigliari e alle forze dell’ordine".

Liliana Bruzzese ha detto anche di un secondo incontro ravvicinato con Versace, avvenuto qualche giorno dopo in una profumeria poco prima del trasferimento in zone protette. La donna, che era accompagnata dalla moglie di Girolamo e da alcuni carabinieri che le scortavano, si incrociò con Versace: "Mi minacciò – racconta Liliana –, mi fece il gesto di morte, mi simulò un taglio alla gola e io gli risposi sputando per terra. Poi i carabinieri mi portarono via vedendomi in agitazione". Entrambe le sorelle, poi, hanno ripercorso la notte di Natale del 2018 in via Bovio, sottolineando come quel giorno, per via dell’uccisione del fratello Marcello, la loro vita cambiò per sempre. Durante l’udienza si è conclusa anche la testimonianza di Girolamo Bruzzese, che ha svelato di esser rimasto a Pesaro fino a maggio 2023 ribadendo alla Corte di aver saputo dal fratello Marcello, un mese prima della sua morte, di aver notato Versace a Pesaro. Non lo ha detto prima ai perché troppo scosso.

