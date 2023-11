“L’omino della pioggia“ per ridere a cuore aperto

Oggi alle 17 al Teatro Angel Dal Foco di Pergola va in scena L’omino della pioggia di e con Michele Cafaggi, uno spettacolo magico di clownerie, pantomima e musica, incluso nella rassegna Andar per Fiabe, stagione dedicata ai bambini e ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino. L’omino della pioggia è uno spettacolo nato per i più piccoli che incanta il pubblico di qualsiasi età. Michele Cafaggi con le sue bolle di sapone giganti, la comicità del gesto, la magìa e le tecniche circensi conduce lo spettatore in un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere del varietà e del circo. Un uomo sorpreso da un violento temporale riesce a raggiungere la sua abitazione, ma nemmeno al riparo l’acqua e gli imprevisti gli danno tregua. Fuori piove, ma dentro casa sta per iniziare uno spettacolo davvero speciale con un omino tutto inzuppato, uno starnuto magico ed ecco che le bolle di sapone invadono la scena. La casa si riempie di bolle, schiumose e trasparenti come cristallo e alla pioggia che non smette di cadere si unirà anche la neve. Lo spettacolo promette un viaggio onirico e visuale in un mix di comicità e magìa che incanterà.

Prevendite biglietti (posto unico numerato 5 euro, ridotto 0-3 anni 1,50 euro) su Vivaticket, biglietteria Teatro Rossini e Tipico.tips a Pesaro, Teatro della Fortuna Fano, Iat di San Costanzo, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola e nella biglietteria del teatro dalle ore 16.