L’omosessualità nella storia

Nell’antica Grecia l’omosessualità era diffusa e accettata, soprattutto in ambito militare e sportivo, mentre a Roma, inizialmente tollerata, divenne illegale con il cristianesimo. Nel Medioevo la Chiesa condannò l’omosessualità come peccato mortale, perseguitando e giustiziando i “peccatori”. Le prime idee di uguaglianza per i gay furono diffuse dagli Illuministi e, successivamente, il Codice Napoleonico abolì le pene per eresia, stregoneria, sodomia. Tuttavia gli studi medici ottocenteschi definirono gli omosessuali malati affetti da "istinto sessuale patologico". I primi movimenti di liberazione omosessuale nacquero negli anni 20 e 30 del XX secolo negli Usa e in Germania, ma il regime nazista perseguì sistematicamente i gay, mentre il fascismo non introdusse leggi contro gli atti omosessuali, preferendo il loro "contenimento" attraverso misure di polizia. Nel secondo dopoguerra i movimenti per i diritti degli omosessuali continuarono a crescere in tutto il mondo: l’omosessualità venne decriminalizzata e vennero riconosciuti i primi diritti legali per le coppie gay. In molti Paesi, però, tuttora l’omosessualità è illegale e viene punita con pene severe, come il carcere o la pena di morte.

Ikram Qotbi, Sebastian Santi, Nicola Saraga (3ªA)