L’oncologia oltre la malattia. Così la terapia dialoga con l’arte

Sabato prossimo sarà un giorno molto importante per Therapeia, tra i protagonisti dell’evento "Arte nell’oncologia: Insieme per il benessere della persona" che si terrà alle 15 nella sala congressi dell’Hotel Alexander Museum di Pesaro. Un’iniziativa che pone al centro la persona e non la malattia, attraverso un dialogo innovativo tra medicina classica, medicina complementare, terapie naturali, riabilitazione, psicoterapia e il ruolo dell’arte come terapia d’aiuto per mente e corpo.

"Therapeia è un progetto nato a marzo, in cui gli obiettivi principali sono la cura, il benessere e il trattamento delle persone soggette a terapie, soffermandosi su ciò che manca affinché l’uomo diventi più integro e sano ponendosi in maniera attiva di fronte alla malattia" spiega Stefania Campanelli ideatrice e fondatrice del progetto Therapeia.

Il programma dell’evento è caratterizzato da diversi dibattiti che si terranno nel pomeriggio di sabato; anche l’arte è entrata a tutti gli effetti nel percorso di cura, secondo una visione molto innovativa ancora da sperimentare nell’ambito oncologico. "Quello che vorremmo fare è lanciare un percorso e capire cosa può interessare, che cosa può essere veramente utile per le persone – spiega Maria Rosaria Valazzi storica dell’arte e soprintendente dei beni artistici e storici delle Marche –. L’obiettivo è permettere anche ai malati di interpretare l’arte e soprattutto viverla proponendo progetti per arricchirsi e confrontarsi".

Sarà presente all’evento anche la Rita Chiari, direttore dell’unità operativa complessa di Oncologia dell’Ast Pesaro e Urbino che tiene a sottolineare l’importanza della "passione verso ogni fase del percorso per il paziente" e la capacità di entrare in relazione con ognuno di loro prendendosene cura e conoscendo i loro bisogni. "La figura del paziente oncologico è molto più variegata, bisogna rispondere alle domande di tutti e offrire bellezza in tutti i momenti del percorso" conclude la dottoressa Chiari.

Un’iniziativa coinvolgente alla quale parteciperanno anche Mauro Cucci, neuropsichiatra agopuntore, Fabio Carbonari psicoterapeuta. L’evento sarà anche luogo di presentazione del libro "Sei" i cui proventi verranno devoluti alla Oncologia. Sarà necessaria la prenotazione per partecipare all’iniziativa, per maggiori informazioni chiamare il numero 347 3646293.

Ilenia Baldantoni