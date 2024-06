L’onda anomala di Urbino. Il sindaco punta al tris

Undici liste, 303 candidati consiglieri, tre candidati sindaco e un Consiglio comunale che raddoppierà rispetto a quello uscente. Tramite le elezioni amministrative 2024, Urbino si addentra in un territorio inesplorato, con numeri fuori scala per una città che oggi conta poco meno di 14mila abitanti, ma che trovano giustificazione giuridica nel recente riconoscimento ufficiale dello status di capoluogo di Provincia, per quanto riguarda l’aumento da 16 a 32 dei seggi in Consiglio, e che rispecchiano una grande volontà di partecipazione, in merito alla quota dei candidati: si parla di uno ogni 40 aventi diritto al voto. Sono Maurizio Gambini, sostenuto da liste civiche e di centrodestra, Federico Scaramucci, supportato da liste civiche e di centrosinistra, e Maria Francesca Crespini, alla guida di una lista civica, i tre in corsa per il Municipio. Qui sta un’altra delle novità proposte dalla tornata, perché Gambini viene da due mandati consecutivi, ma, avendo il Governo esteso la possibilità di ottenerne un terzo di fila ai sindaci di Comuni con meno di 15mila abitanti – soglia sotto a cui Urbino è scesa in questi anni – potrà partecipare nuovamente: in caso di vittoria, sarebbe il primo, dopo 20 anni, ad amministrare per tre volte consecutive. Era già successo, con Egidio Mascioli, Giorgio Londei e Massimo Galuzzi, ma prima dell’introduzione del limite ai mandati (o a cavallo di essa, nel caso di Galuzzi). Seconda candidatura per Crespini, che aveva corso da sola nel 2014, a capo della lista civica Cut Liberitutti, ottenendo il 14 percento dei voti e tre seggi, per poi fare l’apparentamento con Gambini, nel ballottaggio tra lui e Maricla Muci del centrosinistra, e diventare vicesindaco per un anno e mezzo, prima della scissione tra i due.

Stavolta la sua lista, da 32 candidati, si chiama Futura. Novità della tornata è Scaramucci, in passato consigliere comunale e segretario del Partito democratico cittadino, ma mai candidato sindaco. La sua coalizione, La città che verrà, raccoglie sette liste: Pd, MoVimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Socialisti, Sinistra per Urbino, Urbino città d’Europa (collaborazione tra Italia viva e +Europa), Urbino bene comune e Urbino rinasce – lista Giovanelli (dal nome del capolista Oriano Giovanelli, urbinate ma già sindaco di Pesaro). Tre i gruppi a supporto di Gambini, nella coalizione Città concreta: Liberi per cambiare (civica che fondò lui stesso nel 2009), centrodestra per Gambini (che racchiude Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc) e Urbino città ideale.