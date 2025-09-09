L’onda lunga dell’ecologia. Universitari, liceali, scout: raccolti 25 quintali di rifiuti

La prima edizione del Festival del mare a Baia Flaminia, che ha visto l’unione di tutte le associazioni sportive con base al porto, ha avuto un corollario prezioso: una raccolta durata un’intera settimana dei rifiuti finiti in mare e sotto la falesia, la maggior parte composti da plastica.

"È stata un’esperienza unica nel suo genere e, da un certo punto di vista, persino eroica - racconta Michele Belfiore, presidente del Comitato Area Marina San Bartolo -: il primo giorno abbiamo messo fuori uso ben tre delle nostre volontarie, fra scivoloni e distorsioni. Abbiamo dovuto puntare sui nostri giovani, alcuni liceali del Marconi ed una grossa quantità di Scout: questa, in verità, è stata la soddisfazione più grande, vedere l’entusiasmo di questi ragazzi che, senza chiedersi tanti perché, si sono messi a disposizione col solo spirito di voler fare qualcosa per il mare!".

Il Gruppo del Comitato Area Marina, che in questo caso ha agito in collaborazione con Legambiente, ha all’interno diverse figure professionali molto competenti, dei validi subacquei e tantissimi giovani coi quali è stata costituita una nuova sezione operativa del comitato: "Molti sono universitari della facoltà di Scienze naturali, il futuro è loro - sottolinea ancora il presidente -. Sono stati meravigliosi, queste sono le cose da portare avanti se vogliamo cambiare un pochino il mondo ma siamo molto ottimisti, sicuri di farcela perché ormai abbiamo superato come umanità la fase inconsapevole e siamo entrati in quella della consapevolezza".

Alla fine sono stati raccolti circa 25 quintali di rifiuti, di cui 10-12 riutilizzabili: "Questo è un dato molto importante perché riutilizzare le boe significa non produrne altre che inevitabilmente, prima o poi, finiranno di nuovo in mare o in spiaggia. Le restituiremo agli allevatori di cozze, chiedendo loro in cambio un controllo più efficiente nella gestione delle retine di contenimento: puntiamo molto sulla loro collaborazione".

Ieri mattina i rifiuti sono stati consegnati a Marche Multiservizi e ora inizia un’altra fase, la raccolta dei dati statistici sulla qualità e lo stato della falesia del Monte San Bartolo. Inoltre Michele Belfiore continuerà quest’opera nel laboratorio di Energetica ambientale del liceo scientifico Marconi, dove nei suoi corsi legati al Pcto, l’evoluzione della precedente alternanza Scuola-Lavoro, affronta proprio queste materie.

Elisabetta Ferri