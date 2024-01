Londei a Gambini:: "Si tutelino di più le statue in centro"

Lo stato di degrado di alcuni monumenti scultorei della città, di cui si è occupato il Carlino qualche giorno fa, ha suscitato l’intervento del consigliere comunale di opposizione Giorgio Londei, che ci ha inviato una lettera aperta di appello al sindaco Maurizio Gambini: "Lei sa, sindaco – scrive Londei – che diversi mesi fa avemmo una conversazione telefonica in cui il sottoscritto, interpretando anche il pensiero del collega Federico Cangini, sollevava il problema dello stato indecoroso della Madonnina di Porta Valbona. Lei mi disse che avrebbe celermente provveduto. Le scrivo questa lettera perché, a distanza di mesi, la situazione è rimasta tale e quale, e nel frattempo anche la situazione della Barberina richiede interventi non più dilazionabili. In tutto ciò, la mano del papa in via Bramante è in situazione precaria, a rischio distacco e continuo oggetto di vandalismi. Può essere opportuno fare una convenzione con l’Istituto di Restauro dell’Università per questi due urgenti interventi e anche per altre problematiche?".