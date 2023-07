Londei, Cangini e Alvarez studiano il “dossier“ studenti

Urbino e il Montefeltro a colloquio con il presidente del Consiglio studentesco dell’Università Carlo Bo, Giovanni Alvarez, per ribadire l’importanza degli studenti per la città e la necessità di istituire un assessorato comunale a loro dedicato. Giorgio Londei e Federico Cangini hanno incontrato il rappresentante degli universitari, peraltro consigliere comunale aggiunto, in un dialogo che definiscono "lungo e cordiale", affrontando i temi legati alla città e alle problematiche studentesche, le quali, secondo tutti e tre, "si intersecano con la vita cittadina, creando un’interdipendenza tra i due mondi, che deve essere incentivata e valorizzata". Dall’incontro è emersa "una forte convergenza su tutti i temi trattati e soprattutto sul ruolo che gli studenti possono svolgere a Urbino e nel territorio, diventando una risorsa fondamentale per la cultura e la dinamicità cittadina e un essenziale propulsore per l’economia".

Le parti hanno inoltre ribadito che occorra "accentuare le politiche di incentivo alla residenzialità facoltativa per studenti e studentesse e promuovere i vantaggi legati a una loro iscrizione all’anagrafe, che coincide con benefici economici e di accesso alle cure sanitarie". Per realizzare questi progetti, per Londei, Cangini e Alvarez è necessario che la futura amministrazione comunale istituisca un assessorato agli Studenti, con ufficio preposto. Infine, tutti e tre sono favorevoli all’ipotesi in discussione in Parlamento per consentire agli studenti fuori sede di votare anche nella città in cui risiedono temporaneamente.

n. p.