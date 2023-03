Londei: "Diremo “sì“ a un’ipotesi di fusione Con Sassocorvaro-Auditore vantaggi per tutti"

Sul tema fusione interviene il gruppo consiliare “Urbino e il Montefeltro“. "Non da oggi abbiamo sostenuto che le fusioni dei comuni, con pari dignità e dove ognuno porta la sua storia, portano vantaggi. Avevamo anche avanzato l’ipotesi di interloquire anche con Petriano. Si è aperto un pubblico dibattito sulla ipotesi di fusione fra Urbino e Sassocorvaro-Auditore, diciamo subito a scanso di equivoci che noi voteremo a favore nel momento in cui la delibera fosse portata in Consiglio comunale. Le due realtà sono già unite nella storia montefeltresca – proseguono Giorgio Londei e Federico Cangini –, fanno parte della legge speciale tutt’ora in vigore “Urbino e l’Antico Ducato“, la prestigiosa rocca ubaldinesca vede come protagonista Ottaviano degli Ubaldini (coprotagonista con Federico del Ducato) e li unisce anche la straordinaria vicenda di Pasquale Rotondi. Certamente lo “status“ di Urbino Capoluogo di Provincia porterebbe vantaggi a tutte le popolazioni amministrate. Se si vuole procedere nella direzione che noi auspichiamo abbiamo una solo preoccupazione: i tempi sono stretti. Non ci auguriamo polemiche a cui noi non parteciperemo, è tempo solo di costruire".