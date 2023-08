Londei e Cangini insistono: "Adriabus ci ripensi In piazza servono i mezzi anche dopo le 17,50"

Urbino e il Montefeltro torna a chiedere il ripristino di una corsa di trasporto pubblico dopo le 17,50 dal centro storico a fuori delle mura. "Noi sappiamo bene l’importanza e il compito molto significativo della società Adriabus, che, quotidianamente, svolge un ruolo strategico nell’andare incontro alle esigenze di mobilità delle nostre popolazioni – commentano i consiglieri comunali Giorgio Londei e Federico Cangini –. Appunto per questo, in relazione alla città di Urbino e in modo particolare al suo centro storico, avevamo chiesto e chiediamo ancora che si ripristini una corsa, dopo le 17,50, da piazza della Repubblica all’immediata periferia. Sappiamo della nuova mobilità per collegare le varie porte della città, e l’abbiamo anche apprezzata, ma a noi pare che una corsa del genere serva, per completare le ultime disposizioni. Lo stesso sindaco, Maurizio Gambini, ci pare aver aperto a questa possibilità ed essersi impegnato a riflettere insieme ad Adriabus. Noi lo incoraggiamo a una riflessione che indirizzi verso una richiesta, che, per quanto ci riguarda, ha portato tanti cittadini a sollecitarci. Per altro, non crediamo di essere i soli interessati a un servizio di mobilità che vada oltre le 17,50".

