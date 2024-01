Londei e Cangini:: "Potremmo anche non schierarci"

Il movimento civico Urbino e il Montefeltro non ha ancora preso posizione in vista delle elezioni amministrative, anzi, ora annuncia che potrebbe non schierarsi. "In questi giorni tanti ci chiedono: ‘È vero che avete scelto di essere alternativi all’attuale amministrazione?’ oppure ‘è vero che appoggerete l’amministrazione uscente?’ o ‘è vero che, alla fine, presenterete una lista autonoma come movimento civico Urbino e il Montefeltro?’ – spiegano i consiglieri comunali Giorgio Londei e Federico Cangini –. Noi rispondiamo che, per ora, siamo fermi alla conferenza stampa del 3 ottobre, in cui abbiamo presentato il nostro decalogo di proposte (messa a terra del Pnrr - intelligenza artificiale - università - recupero degli abitanti ecc...). Per ora siamo stati gli unici ad avanzarne di complessive e, dopo quello positivo dei cittadini, attendiamo di conoscere il parere a riguardo di forze politiche, liste civiche e associazioni, oltre a quello dei candidati a sindaco".

"Il nostro movimento, comunque, potrebbe anche prescindere dallo schierarsi, portando avanti il decalogo per costruire un futuro con i cittadini di Urbino e del Montefeltro, facendo sentire la propria voce sulle scelte e negli appuntamenti più importanti. Intanto, chiariamo che non ci sono piaciute – perché non utili, se non, addirittura, controproducenti – le varie dichiarazioni di questi giorni in merito al riconoscimento definitivo della nostra città come capoluogo di Provincia. L’obiettivo finale si conquista con il lavoro di tutti e farne una discussione di parte è inutile e dannoso".

n. p.