Londei e Cangini sostengono Magrini

Anche il movimento civico “Urbino e il Montefeltro“ sostiene Maura Magrini alla presidenza di Erdis: "Deve restare nel suo ruolo senza se e senza ma", dicono i consiglieri di opposizione Giorgio Londei e Federico Cangini.

"Non comprendiamo i rilievi burocratici su una nomina fatta secondo i crismi di “trasparenza e legalità“. Non verremmo che dietro la manovra, chiaramente anti-urbinate, ci fosse qualche “burattinaio“ che avendo mal digerito la nomina, oggi, cerca di farla decadere. Vorremmo – proseguono con una nota stampa – che anche i gruppi consiliari del Consiglio regionale prendessero posizioni più esplicite e chiare".

Infatti al centro ci sarebbe il fatto che, per essere eletti presidenti dell’ente regionale per il diritto allo studio, si debba essere dipendenti di un Ateneo marchigiano. Magrini lo è ma dall’altra parte è in aspettativa non retribuita da UniUrb. "Noi continueremo a vigilare affinché tutto proceda secondo le norme pienamente rispettate anzi chiediamo che tutta l’ Erdis proceda nella strada di portare a termine tutte le azioni (nazionali e regionali) che portino a creare nuovi alloggi per studenti che sono una grande e vera risorsa culturale ed economica per la nostra Città e per il territorio", concludono i consiglieri comunali di Urbino, Londei e Cangini.

fra. pier.