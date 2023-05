Londei e Cangini vogliono decoro per l’ingresso cittadino

Tre interventi per migliorare il decoro urbano e rendere più individuabile e dignitoso l’accesso alla città, per chi sale dalla costa. Li chiede il gruppo consiliare di minoranza Urbino e il Montefeltro, che segnala all’Ufficio Patrimonio mondiale - Decoro e Igiene urbana altrettante criticità rilevate a ridosso del centro storico: "È inconcepibile, per turisti, cittadini e studenti che ogni giorno provengono da Fermignano, non riuscire a leggere il cartello di ingresso alle porte della città perché infestato da erbacce – lamentano Giorgio Londei e Federico Cangini –. Altresì, non si può continuare a tenere un cartello con le indicazioni – per chi arriva da Pesaro – imbrattato e non degno dell’ingresso a una città sito Unesco. Contemporaneamente, la salita che porta a Santa Lucia non è ancora stata ripulita da un verde infestante. Naturalmente sappiamo che non tutto sia di competenza comunale (di sicuro l’ingresso per chi proviene da Fermignano è di responsabilità dell’Anas) ma noi, con la nostra nota, vogliamo che l’ufficio preposto richieda interventi ai soggetti competenti, per intervenire su un visibile degrado che va rimosso al più presto, onde presentare una città più bella e accogliente".

n. p.