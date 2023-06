Londei e Giovanetti: "Non si tocchi Diabetologia"

L’ipotesi della “Cittadella del diabete“ da costruirsi a Fano o a Pesaro, emersa in questi giorni, indispettisce l’associazione Urbino capoluogo, che teme un ulteriore scippo ai danni della sanità urbinate e dell’entroterra.

"Durante l’ultimo incontro in sede, sul ruolo del nostro ospedale, alla presenza dei consiglieri regionali Nicola Baiocchi e Micaela Vitri e dell’assessore comunale alla sanità, Elisabetta Foschi, avevamo sottolineato come tra le sue eccellenze ci fosse anche Diabetologia – affermano Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario, tramite una nota a cui si è associato anche il consigliere comunale Federico Cangini –. Ora veniamo a sapere che nella nuova Ast si parla di una “Cittadella del diabete“ da collocarsi a Fano o Pesaro, non menzionando mai Urbino. Noi proponiamo con forza che non solo non si smantelli Diabetologia a Urbino, ma che, al contrario, si rafforzi il suo ruolo. Non è possibile che tutto “scivoli“ sempre verso la costa, dimenticando che il territorio dell’Urbinate sia molto vasto e che veda molti cittadini usufruire di un servizio – diabetologia – tanto apprezzato e utile per tutti i residenti".

n. p.