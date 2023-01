Londei e Pd: "Opere pubbliche più rapide"

Informare periodicamente sullo stato dei lavori e non snobbare il progetto di Giancarlo De Carlo per il tunnel di collegamento tra Varea e Santa Lucia. Sono le proposte del gruppo di minoranza Urbino e il Montefeltro a riguardo del piano di opere pubbliche varato dal Comune e che, per ora, assorbirà 40 milioni di euro, tra risorse europee, statali, regionali e proprie. "Il sindaco ha bisogno di tutti e sarebbe opportuno che, almeno ogni due mesi, informasse il Consiglio comunale o i capigruppo sullo stato dei lavori per andare avanti insieme - sostengono Giorgio Londei e Federico Cangini -. Tra gli interventi abbiamo ritrovato tante sollecitazioni che avevamo fatto, tra cui completare la Data, recuperare a scopo abitativo Palazzo De Rossi, riqualificare via Delle Mura, ripristinare il giardino tra il convento di Santa Chiara e l’ex tribunale e lavorare sui borghi. Per la viabilità, riteniamo importante non abbandonare l’idea del tunnel tra Santa Lucia e Varea, che farebbe assumere alla città un’altra dimensione". Pensare in prospettiva e dotarsi di un miglior apparato, all’interno del Comune, sono i suggerimenti di Pd e Viva Urbino per affrontare la sfida, soprattutto in chiave Pnrr: "Ci rendiamo conto che sia un pacchetto di interventi cospicuo. Non per niente, suggerimmo di rafforzare le strutture comunali e approntare piani progettuali per l’occasione. Considerato che il Pnrr offre risorse per aiutare le amministrazioni anche in termini di personale, è necessario strutturarsi in maniera adeguata e, dato che i lavori ordinari in questi anni sono proceduti non molto velocemente, ci raccomandiamo di far sì che le opportunità siano colte al meglio. Sarebbe importante ricostruire una logica complessiva delle opere, che comunque porteranno benefici, cercando di evitare la casualità dovuta anche alla tipologia dei finanziamenti e pensando in prospettiva. Per il resto, c’è da correre, perché l’occasione è grossa e serve saperla sfruttare".

Nicola Petricca