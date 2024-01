Londei: "E’ stata una mia battaglia". Il Pd: "Anche noi siamo contenti"

"La certificazione dello status di capoluogo di Provincia è una grande vittoria, ma è frutto di una battaglia portata avanti da tanti, negli anni". Lo afferma Giorgio Londei, capogruppo in Consiglio comunale di Urbino e il Montefeltro e presidente dell’associazione che da tale battaglia prese il nome, “Urbino capoluogo“.

"Dato che l’onorevole Antonio Baldelli vuol sapere cosa si sia fatto in passato, per centrare questo traguardo, dico che ho dedicato una vita intera per raggiungerlo – commenta –. A cominciare dagli anni ‘90, quando, per la prima volta dal dopoguerra, come sindaco chiesi e ottenni una riunione del Consiglio provinciale a Urbino, passando poi per l’interrogazione che presentai, da senatore, per far sì che le targhe auto fossero cambiate da “Ps“ in “Pu“. Nel 2014 il Resto del Carlino mi chiese cosa significasse per me “Urbino capoluogo“, risposi “recuperare il regio decreto che stabilì che Urbino non è co-capoluogo di provincia, bensì capoluogo“, quindi non un’appendice. Questa vittoria è stata conseguita perché tanti hanno contribuito: riconosciamo il lavoro di tutti e ripartiamo da una data storica per una ripresa del territorio, con un recupero di residenti, attività produttive e centro storico. La storia di Urbino è una storia di grande unità verso importanti obiettivi: lavoriamo affinché nel futuro, pur nelle legittime contrapposizioni, sui punti principali si trovi unità di intenti".

Soddisfatto per il riconoscimento è il gruppo consiliare del Pd, con il capogruppo Lorenzo Santi che spiega: "Siamo contenti, anche perché fatti del genere vanno oltre l’appartenenza politica. Lo abbiamo sempre detto, tutte le cose realizzate che riguardino le città nel proprio essere, in questo caso lo status di capoluogo, sono ottime. Va esaltata a tutti gli effetti, considerando poi che di tentativi per il riconoscimento ufficiale se ne erano fatti, anche se Urbino, in realtà, era già stata considerata capoluogo con il regio decreto del 1860, quindi era qualcosa di esistente, seppur non ben definito. Ora si è giunti a un completamento dovuto: è da intere legislature che i politici di Urbino si spendono vicendevolmente per questo traguardo. Il fatto che l’abbia raggiunto Maurizio Gambini con una Giunta di centrodestra per noi non fa differenza, l’importante è che si sia centrato un obiettivo specifico per la città, che le dà la dignità che deve avere, quella di capoluogo di Provincia. Siamo contenti di quanto è avvenuto". Nicola Petricca