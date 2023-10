Londei in campo. "Ma non mi schiero"

"L’associazione Urbino Capoluogo e il movimento civico Urbino e il Montefeltro sono due realtà scisse. Separate". A dirlo è stato il fondatore di entrambe, Giorgio Londei, ieri mattina dove ha messo le basi per quello che saranno le amministrative 2024. Ovvero: per ora non si è schierato con nessuno e forse nemmeno lo farà ma ha redatto un decalogo di 10 punti. Questo lo userà come guida per le prossime decisioni, ad illustrarlo anche il consigliere comunale Federico Cangini e il presidente vicario dell’associazione Ferruccio Giovanetti.

"Ci saranno diversi appuntamenti elettorali e con Urbino Capoluogo, che ad oggi conta 2690 iscritti, non ci siamo mai schierati. Solo per le Europee perché due iscritti erano candidati". Rimarca Londei che lancio Urbino Capoluogo in occasione delle primarie del 2014 e poi diventata associazione con la quale condividere temi di attualità e progetti con la cittadinanza.

"Per ora portiamo avanti le nostre idee e programmi - prosegue -, gli altri parlano di nomi. Noi di progettualità. E per ora non ci schieriamo con nessuno e non partecipiamo agli incontri. Anche con il nostro movimento abbiamo un migliaio di adesioni. Siamo in un momento di consultazioni interne e vogliamo lanciare il nostro decalogo di 10 punti. A novembre faremo un incontro dove entreremo di più nel dettaglio poi, tra Natale e Capodanno, diremo se andremo soli alle elezioni o con qualcuno. Essendo movimento civico potremmo anche non andare in Consiglio comunale, così potremmo essere forse più efficaci. Ci interessano i programmi per la città". Quello che l’ex senatore Giorgio Londei ha rimarcato è non avere un ruolo fisso ma poter portare avanti battaglie per il bene di Urbino e del territorio.

Quali sono i punti che compongono il decalogo? Pnrr e intelligenza artificiale, abitanti, sanità e servizi e sociali, viabilità e infrastrutture, lavoro e attività produttive. Ma anche il ruolo strategico dei borghi, Università, Itis, scuole artistiche con insegnanti e studenti protagonisti; riconoscimento definitivo di Urbino come capoluogo di Provincia, Urbino capitale del Montefeltro e beni culturali della città.

Investimenti, lavoro e tutela sono il punto in comune tra le due realtà. Punti che possono essere motore di vita e crescita. "Penso a qualche anno fa nella valle del Conca e in alcune aree del Montefeltro dove si trovavano case e ora, grazie alle aziende presenti, si fatica perché si sono ripopolate. Anche qua bisogna agire in questo modo", ha detto Ferruccio Giovanetti. Francesco Pierucci