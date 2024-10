Londei: "L’Ateneo telematico? Mai"

"Ancora una volta ‘Urbino Capoluogo’ è stata una vetrina di idee e progettualità". A dirlo è Giorgio Londei (foto), il fondatore dell’associazione e lo fa in rifermento alla discussione nata in questi giorni sul ruolo di Urbino città campus. "Ringrazio Egidio Cecchini della Confcommercio per avere detto che Urbino Capoluogo ha messo opportunamente a fuoco la concorrenza delle Università telematiche per il futuro del nostro Ateneo e, di conseguenza, per la Città - scrive Londei - . Questo era il vero scopo del nostro incontro, abbiamo sempre sostenuto la ‘città campus’ riconoscendo il grande ruolo di Carlo Bo che ha sostenuto quella scelta strategica. Personalmente, con i prg di Benevolo e De Carlo, ho sempre sostenuto che gli studenti portassero ricchezza culturale innanzitutto e, poi, anche quella economica in una città che non solo con l’Università ma anche con tutte le Scuole è sempre più un luogo di formazione internazionale e territoriale. Lo stesso professor Marco Rocchi, direttore dipartimentale della nostra Università, ha posto il problema che anche la città deve attrezzarsi per respingere il pericolo delle Università telematiche: niente e nessuno può sostituire l’insegnamento e la formazione in presenza", conclude Giorgio Londei.

fra. pier.