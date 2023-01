Londei, miele fatto in casa

Tutto nasce dalla curiosità di Luca Londei, giovane studente dell’istituto agrario di Pesaro, che ha fatto sì che tre arnie, le cassette delle api posizionate sul terreno di famiglia, facessero esplodere una passione che una volta diplomato ha poi trasformato nella sua professione: produrre buon miele. Il terreno si trovava a San Lorenzo In Campo ed è stato quindi naturale chiamare la nuova attività “la Mieleria di San Lorenzo”. Nel 1998 l’apertura della sede storica in via Fratelli Rosselli 31, quindi l’apertura della sede attuale in via Mirabello dove si trovano spaccio, laboratorio e magazzino. "Ampi spazi dove lavorare sapientemente i prodotti dei nostri alveari confezionarli e stoccarli nel migliore dei modi", dice Luca Londei (foto) che spiega la filosofia di produzione: "Operiamo tra le colline della provincia di Pesaro-Urbino ed Ancona. Attualmente alleviamo diverse centinaia di alveari principalmente in forma stanziale, in zone marginali dove si pratica un’agricoltura responsabile ed a basso impatto, grazie alla profonda conoscenza del territorio e delle sue potenzialità siamo in grado di produrre diversi monofora e Millefiori di vari tipi.

Sapiente e tradizionale la lavorazione nel nostro laboratorio dove i favi vengono centrifugati a temperatura ambiente. Poi il miele viene filtrato per eliminare impurità e frammenti di cera, lasciato riposare per almeno trenta giorni nei maturatori, è pronto per il confezionamento".

Il risultato sono mieli di eccellente finezza e persistenza gusto-olfattiva come quello di acacia e soprattutto mieli sani e genuini, ricchi di proprietà organolettiche: "Proponiamo – aggiunge Londei – solo mieli di nostra produzione grazie alle numerose arnie dislocate nella regione. Si può scegliere tra selezioni di acacia, millefiori, castagno, girasole, tiglio, coriandolo oltre ad altre tipologie occasionali ed insolite. Tutte le fasi della produzione, dal posizionamento delle arnie alla loro conduzione passando per smielatura e confezionamento, sono fatte direttamente da noi per garantire in ogni passaggio il massimo della qualità".

d.e.