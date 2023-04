Londei: "Per seguire i lavori del Pnrr servono più membri degli attuali"

Urbino e il Montefeltro propone di integrare con alcuni membri della Commissione lavori pubblici e con i capigruppo in Consiglio comunale i costituendi organi comunali che orienteranno e seguiranno i progetti da svolgere con fondi Pnrr. "Noto è il fatto che Governo e Parlamento siano seriamente preoccupati per la “messa a terra“ dei finanziamenti europei, tanto è vero che, anche a causa delle prime importanti gare d’appalto andate deserte, sta emergendo l’ipotesi di chiedere agli organi dell’Unione europea lo spostamento del rendiconto dal 2026 al 2029 e di riaprire i bandi per riassegnare i fondi non spesi – scrivono Giorgio Londei e Federico Cangini –. Alla luce di ciò e considerando che, al momento attuale, a Urbino siano stati assegnati circa 42 milioni di euro (altre domande, riaprendo i bandi, potrebbero ricevere ulteriori fondi), noi ci preoccupiamo che tutti i finanziamenti ricevuti siano veramente utilizzati. Per tale obiettivo, che impegnerà non solo la fine di questa legislatura, ma probabilmente anche tutta la prossima, in risposta alla delibera di Giunta del 3 marzo sulla costituzione degli organi comunali per la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza“ chiediamo che essi siano integrati da alcuni membri della Commissione lavori pubblici e dai capigruppo del Consiglio comunale. Quest’occasione – forse irripetibile – deve vedere il coinvolgimento di tutti, anche a garanzia di chi governa, in modo che ciascuno si senta responsabile e concorra al bene comune della città, per gli abitanti, per gli ospiti e per gli studenti".

n. p.