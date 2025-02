Londei: "Quel rapporto tra De Carlo e la città"

"Per celebrare de Carlo le agiografie non servono: sarebbe stato lui il primo a non volerle". Si esprime così Giorgio Londei, intervenendo con dei ricordi personali in merito alle celebrazioni in corso, promosse dall’ateneo, per il ventennale dalla scomparsa dell’architetto ligure. "Non servono – dice Londei, che fu amico personale di De Carlo e lo volle per redigere l’ultimo piano regolatore della città – anche perché non fu sempre rose e fiori tra lui e la città: per diverso tempo fu lontano da Urbino, sia fisicamente che a livello di sintonia. Dopo aver redatto il primo prg, il rapporto col Comune si interruppe e vennero chiamati prima Aymonino e poi Benevolo. Solo dopo, nel 1989, lo richiamai e da lì iniziò l’ultimo periodo di collaborazione con la città e la redazione del piano tuttora vigente. Ma in tutta la sua carriera furono vari anche i momenti di contrasto, tutti in qualche modo risolti, che comunque è bene non cancellare, perché fanno parte della storia. Nel primo piano regolatore ad esempio riconobbe di aver trascurato del tutto le frazioni perché era un momento storico in cui le campagne venivano abbandonate. Per il secondo prg tra me e lui invece ci fu un aspro confronto circa la dimensione studentesca della città: lui era per una riduzione, io invece ritenevo che una espansione del numero fosse positiva. Prevalse la linea di espansione e si decise di non parlarne più. Altri temi dibattuti furono la Benelli armi, che De Carlo voleva spostare lontano da Urbino, ma poi l’azienda non volle, e il rifacimento del teatro con l’uso di molto cemento, che poi venne fatto come da suo progetto. L’uscita della rampa a cielo aperto sotto i torricini invece non gli venne accordata". Conclude Londei: "Era un forte sostenitore delle proprie convinzioni, ma disposto ad abbandonarle perché amava i confronti e i dibattiti. Auspico che nelle celebrazioni si ricordi anche il suo amore per la città, culminato con la cittadinanza onoraria". g. v.