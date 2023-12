Londei raccoglie l’appello lanciato dal prof Cantaro

L’uscita di ieri sul Carlino del costituzionalista dell’Università di Urbino, professor Antonio Cantaro, provoca una prima risposta dalla politica. "Ci pare interessante anche la seconda lettera del professore Antonio Cantaro per i problemi di Urbino e del territorio. Con noi del movimento civico “Urbino e il Montefeltro“ – afferma Giorgio Londei – il professore sfonda una porta aperta quando parla di coinvolgere in un progetto di lunga prospettiva le forze di governo e di opposizione. La sfonda in quanto noi, come tutti sanno, da anni sosteniamo di unirci intorno a progetti da condividere: bisogna tornare alle spirito delle tre Leggi Speciali che hanno permesso alla Città (unendo tutte le forze) di venire considerata nel panorama nazionale e internazionale al pari di Firenze e Venezia. Il carattere di “speciale“ va anche oltre a quello di capitale. Quando poi si parla di intervenire per il futuro, con progetti decennali, noi siamo completamento d’accordo e pronti a firmare, per quanto ci riguarda, il “Patto di Civiltà“. Bisogna, comunque, sempre tenere presente che la lunga battaglia degli urbinati per Urbino, città capoluogo o co-capoluogo di Provincia, non solo ha permesso, per ben due volte di salvare il nostro Tribunale, ma anche di ottenere circa 44 milioni di euro da fondi Pnrr e altre leggi nazionali che riguardavano, e riguardano, i capoluoghi di Provincia. Fare ritornare grande la città e il Territorio come è, spesso, accaduto nella sua storia, vuol dire ad esempio – a proposito di “intelligenza superiore“ – lavorare tutti per rifinanziare la legge speciale “Urbino e l’antico Ducato“. Sarebbe un bel banco di prova per chi vuole riportare la nostra città e il Montefeltro nei luoghi che la storia le ha assegnato, non solo per il passato. Ma anche per il futuro", conclude il consigliere comunale di minoranza Giorgio Londei (foto in alto), capogruppo e fondatore del movimento “Urbino e il Montefeltro“.