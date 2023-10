Londei: "Su Urbino Capoluogo il ministero ci darà ragione. Voteremo per 32 consiglieri"

Il tema di Urbino Capoluogo è caldo: il sindaco Gambini è andato a Roma per parlare al Ministero dell’interno della possibilità di aggiungere nella Legge di Bilancio lo status di capoluogo per poter votare nel 2024 32 consiglieri. Sul tema interviene anche Giorgio Londei (foto).

"Se vogliamo giungere a una conclusione positiva anche in termini di legislazione elettorale, dobbiamo mettere in fila tutti gli avvenimenti di questi 120 anni e renderci conto che, ogni volta che la città ha sollevato la questione di fronte allo Stato, abbia avuto ragione". Giorgio Londei, capogruppo di Urbino e il Montefeltro, spiega: "Il 22 dicembre 1860, il ministro Vingetti firmò un decreto, controfirmato dal luogotenente del re, in cui si scriveva che Urbino fosse capoluogo – prosegue –. Tutte le volte che ne abbiamo chiesto il rispetto, abbiamo avuto ragione. Negli anni ‘90, quando era presidente della Provincia Umberto Bernardini, si chiese il cambio della sigla sulle targhe, da “PS“ a “PU“. Io, da senatore, ripresi la cosa in un’interrogazione. Ancora, quando il Governo stabilì, nel 2013, la soppressione dei tribunali in città non capoluogo, incluse il nostro: tramite il presidente Paolo Cigliola, Urbino fece ricorso alla Corte costituzionale, in cui c’era anche Sergio Mattarella, che stabilì che la città fosse capoluogo di provincia. Di recente, quando chiesi all’amministrazione di fermare l’approvazione della delibera con le nuove indennità per gli amministratori, dicendo che andassero equiparate a quella di una città capoluogo e non fatte in relazione al numero di abitanti, i ministri Luciana Lamorgese (Interno) e Daniele Franco (Economia) emanarono un decreto in cui specificarono che Urbino fosse capoluogo, dandoci ragione ancora. A riprova di ciò, ci sono i tanti finanziamenti avuti in questi anni, insieme al Pnrr, proprio perché capoluogo: di fatto, il ministro competente ce lo ha riconosciuto, sulla base delle domande fatte dall’amministrazione. Secondo noi, perciò, è ovvio che Urbino nel 2024 debba votare per 32 consiglieri comunali e 9 assessori, altrimenti non avrebbe significato quanto visto nei decenni precedenti. Credo che almeno entro il 2024 vada chiusa la vicenda, che è la via perché Urbino risorga, ricollocandosi, in Europa e in Italia, in un posto degno che la storia le ha dato".