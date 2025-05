Londei: "Urbino deve esporre la Maddalena"

Urbino Capoluogo interviene sulle opere attribuite a Raffaello Sanzio passate recentemente in aste internazionali: "Crediamo che la città di Urbino, patria del genio rinascimentale – dicono Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario – abbia tutte le carte in regola per chiedere agli attuali proprietari della tavoletta con Santa Maria Maddalena e del piccolo disegno col volto di giovane, la concessione in prestito delle due opere, anche, ovviamente, in tempi diversi, nel loro stesso interesse. Siamo convinti che il direttore della Galleria Nazionale Luigi Gallo possa far pesare adeguatamente il ruolo del museo nelle richieste di eventuali prestiti, come già avvenuto in passato. Il Ministero, naturalmente, dovrebbe accompagnare le due operazioni". Contemporaneamente, l’associazione si dice perplessa sulla cifra “fuori budget“ della Maddalena, battuta a febbraio per poco più di 3 milioni di dollari: "Diamo atto al direttore Gallo di essere stato fondamentale per la riuscita di due operazioni molto importanti, l’acquisizione del Codice Santini e della credenza di Francesco Maria II della Rovere, che faceva parte del mobilio del palazzo. Comprendiamo meno quando afferma – e questa è una novità assoluta – di aver ritenuto, insieme al Ministero, fuori budget l’acquisto della piccola tavola della Maddalena. Negli anni ’90, la Santa Caterina d’Alessandria fu acquisita per circa un miliardo e 700 milioni di lire, per cui è difficile comprendere e sostenere che 3 milioni di dollari fossero troppi".