Longevità e salute. Convegno del Rotary sulle sfide della terza età

Il Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone, con il patrocinio del Comune di Cagli e dell’Associazione dei Comuni dell’Unione Montana Catria e Nerone, organizza per oggi alle ore 15 nel Salone degli Stemmi, il Convegno sul tema “Le Sfide della terza età: invecchiamento, longevità, salute: nuovi bisogni, nuove opportunità“, per affrontare uno dei temi più cruciali del nostro tempo: l’invecchiamento della popolazione.

"Non si tratta solo di un dato demografico – si legge nella nota inviata dal Presidente del Rotary Franco Marini –, ma di una trasformazione sociale che ci pone di fronte a nuove sfide e, soprattutto a straordinarie opportunità. L’obiettivo di questo incontro non è solo discutere le criticità, come l’assistenza e la non autosufficienza, ma ridefinire completamente il concetto di “terza età“. Vogliamo vedere l’anziano non come un “utente“ passivo, ma come un “protagonista“ attivo e una risorsa fondamentale per la nostra società, promuovendo il concetto di invecchiamento attivo e partecipativo. Su questa tematica il Rotary vuol essere presente, identificare opportunità di miglioramento, facilitare la collaborazione tra i diversi enti; costruire un clima di collaborazione e di lavoro attraverso un confronto chiaro, aperto e di supporto con una gran voglia di collaborare e fare. Fa parte della nostra missione provocare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità, nei paesi in via di sviluppo ove i bisogni si stanno affacciano in maniera prepotente e soprattutto in noi stessi attraverso la nostra azione di servizio. Ecco la dimostrazione di cosa è capace di fare il servizio professionale di un’organizzazione che incontra la sinergia e la collaborazione con le istituzioni e le Amministrazioni. E’ il ruolo di noi Rotariani: portare le nostre competenze, il nostro servizio professionale, il nostro volontariato, la nostra azione in sinergia con le Istituzioni, con le Amministrazioni, con le Organizzazioni sanitarie che operano sia a livello internazionale che locale, per cambiare le vite".

Mario Carnali