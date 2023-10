L’Opera Padre Damiani a Pesaro e la tragedia delle Foibe: Cuccitto le racconta

"Un’occasione per riflettere sulla tragedia delle foibe, per comprendere come questo abbia influito sulle comunità come successo con l’opera di Padre Damiani a Pesaro", così Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale invita alla presentazione del libro "Dall’Istria a Pesaro. L’esodo, l’Opera Padre Damiani e il Comitato per la Venezia Giulia e Zara di Pesaro", oggi alle 17 nella sala del Consiglio con l’autore Pierluigi Cuccitto e Riccardo Paolo Uguccioni della Società pesarese di studi storici.