L’operazione salva-cuore. Pedalando dal chirurgo

Un infarto che colpisce il 40% del cuore lascia poche possibilità di sopravvivenza. L’80% dei pazienti non arriva a 30 giorni dall’evento: 8 su 10 muoiono. E i pochi che sopravvivono e riescono ad entrare in sala operatoria, ci arrivano distesi, in barella, dopo un’ospedalizzazione che debilita gli arti e affievolisce il tono muscolare. La ripresa, qualora l’intervento ´salva vita´ vada bene, è solitamente lunga e difficile. Ma quanto accaduto pochi giorni fa, ad Ancona, è incredibile. Per la prima volta in Italia, un paziente di questo tipo è stato riabilitato prima dell’intervento. Medici e fisioterapisti l’hanno fatto pedalare e camminare. In sala operatoria, quel signore pesarese di 60 anni è entrato con le proprie gambe. "C’è stata un’ottima gestione multidisciplinare", commenta il dottor Marco Marini, responsabile dell’unità di terapia intensiva cardiologica dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

Dottor Marini, come sta il paziente?

"Bene, dopo l’intervento l’abbiamo estubato e l’indomani era già in piedi. In genere, i pazienti di questo tipo impiegano fino a 3 mesi per tornare a camminare. Tra infarto e allettamento, il tono muscolare ne risente e per tornare a deambulare ci vuole tempo".

Ma voi avete giocato d’anticipo…

"Sì, solitamente si arriva all’intervento in condizioni scadute e si va incontro a rischi operatori elevati, infettivi o altro genere".

Voi, quel signore, l’avete fatto persino pedalare.

"Il paziente, con bypass, veniva da un’ospedalizzazione di 2 mesi. Lo avevamo dimesso per la riabilitazione ma il cuore è andato di nuovo in difficoltà ed è tornato da noi. L’abbiamo trattato con l’Impella, uno strumento che attraverso l’arteria femorale (o ascellare) arriva al cuore, pompando sangue nell’aorta per il mantenimento della perfusione idonea al funzionamento corretto degli organi".

Spieghi…

"Quando il cuore non riesce più a pompare a sufficienza si verifica uno ´shock cardiogeno´. Dopo l’infarto, vanno in sofferenza tutti gli organi. In casi selezionati, si assiste la funzione cardiaca con degli strumenti come l’Impella, che usiamo da anni. Dopodiché, ha iniziato a pedalare con un cicloergometro da letto. Il fatto di riabilitare il paziente e metterlo in piedi prima di un simile intervento garantisce un decorso operatorio migliore".

È andato tutto bene?

"Sì, ha avuto una normale polmonite. E se fosse stato debilitato perfino quella avrebbe potuto rivelarsi letale. È stato un ottimo esempio di gestione multidisciplinare. Hanno partecipato tutti: dal cardiochirurgo all’infermiere, dal cardiologo al fisioterapista, con l’anestesista".

Nicolò Moricci