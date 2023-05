L’opposizione chiede consiglio comunale straordinario

Una parte del consiglio comunale di Urbino chiede una convocazione straordinaria e monotematica sulla discarica di Riceci. A firmare la richiesta sono i consiglieri comunali di Pd, Viva Urbino e il capogruppo del Gruppo Misto. L’ordine del giorno è questo: la discarica di Riceci è confinante col territorio di Urbino, sito Unesco. Ci sono criteri di esclusione per il vincolo paesaggistico. Si chiede il voto immediato per esprimere parere negativo in merito alla procedura di insediamento della discarica di Riceci con comunicazione immediata ai membri della conferenza di servizi e alla provincia".