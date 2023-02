L’opposizione critica: "Il sindaco parla solo tramite la stampa"

"Il sindaco non risponde, ma in compenso concede interviste". Lo dice Giacomo Toccaceli, consigliere di minoranza a Isola del Piano (Fratelli d’Italia). Il consigliere se la prende col sindaco Giuseppe Paolini, che accusa di non rispondere a reiterate richieste di fornire documenti.

Scrive Toccaceli: "Paradossale la situazione che si è creata a Isola del Piano: dopo che l’amministrazione, violando ogni normativa sulla trasparenza amministrativa, non evade le richieste di accesso agli atti e non elabora i dati richiesti ormai da mesi, la scorsa settimana ho dovuto diffidare il sindaco Paolini ad adempiere ai sensi dell’art. 328 del codice penale, per farmi inviare la documentazione in merito alla riscossione dei canoni di affitto degli immobili comunali".

Ancora: "Oggi purtroppo la stessa storia: non ricevo alcuna risposta ad un’interrogazione scritta depositata ormai da più di un mese e trovo sulla stampa un’intervista del sindaco proprio sullo stesso argomento (le scuole, ndr). Sarà forse cambiato a mia insaputa il regolamento del consiglio comunale in merito alla modalità di risposta alle interrogazioni, aggiungendo un comma con la citazione “la risposta ad un’interrogazione scritta può esser fornita a mezzo stampa?“. O sarà forse che il sindaco non vuol ammettere eventuali intralci o problematiche del progetto di costruzione del nuovo plesso scolastico? Nel frattempo, la scuola di Isola del Piano è stata trasferita nei locali che ospitavano gli uffici comunali fino a qualche settimana fa e i bambini delle scuole elementari, dopo aver festeggiato a Isola del Piano il patrono di Montefelcino (il 24 gennaio), si sono visti chiudere la scuola con un’ordinanza “contingibile e urgente“ per trasferire i banchi e le lavagne. Questo trasferimento non poteva esser programmato?".

