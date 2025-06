L’opposizione:: "Impreparati alla stagione"

Con l’arrivo della stagione estiva e dei primi turisti, Gabicce Mare si presenta impreparata, a causa di ritardi e di mancate decisioni che penalizzano gravemente l’economia locale e l’immagine del paese. A valle del mancato accordo tra il Comune e la società Gam per l’attivazione del servizio navette per i disabili e per i turisti, la lista di opposizione aMare Gabicce lancia l’allarme nei confronti di una stagione estiva che i suoi consiglieri definiscono ormai compromessa a causa dei disservizi nell’accoglienza dei turisti.

"Desta sconcerto la mancata riconferma, a stagione avviata, del servizio navetta elettrica che da anni viene affidato dallo stesso Comune a una società locale – sostiene il consigliere di opposizione Michele Bencivenga – . Un servizio fondamentale, utilizzato da anziani e persone con difficoltà motoria per raggiungere gli stabilimenti balneari dagli hotel che oggi non è attivo per inerzia della giunta".

Oltre al mancato servizio navette, finisce nel mirino di aMare Gabicce anche il nuovo ascensore il cui cantiere è stato avviato nel 2024 per collegare la parte alta di Gabicce con la spiaggia, e che è attualmente ancora inattivo. "Si tratta di un’opera costata centinaia di migliaia di euro e ad oggi non ancora in funzione – prosegue Bencivenga –. Pare siano ancora in corso operazioni di collaudo proprio mentre la stagione balneare è ufficialmente iniziata. Ci troviamo di fronte a un danno economico rilevante per albergatori, gestori di spiaggia e operatori del commercio, ma soprattutto è un disservizio gravissimo per le persone con disabilità motorie che non possono accedere in modo agevole alla spiaggia".