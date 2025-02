L’opposizione incalza sull’ex Olivieri, Pozzi: "Domande tendenziose"

In consiglio di quartiere a Pantano 48 ore fa; il Consiglio comunale ieri: sul destino degli edifici di via Lamarmora e via Confalonieri, ex scuola Manzi ed ex Olivieri il dibattito è tutt’altro che sopito. Al centro due temi importanti: la sicurezza in termini di vulnerabilità sismica dell’edificio di via Confalonieri e la convenienza di ristrutturare l’ex Olivieri invece dell’ex Manzi. Riguardo a questi aspetti cittadini e giunta Biancani si trovano su fronti opposti e l’opposizione tra cui – Marchionni, Redaelli, Corsini, Canciani in ogni occasione, lo rimarca. "E’ stata fatta lamessa in sicurezza dei pilastri dell’edificio di via Confalonieri – ha chiesto la consigliera Giulia Marchionni all’assessore Pozzi – provvedendo alla cerchiatura degli stessi o con altri interventiparimenti efficaci - dato che leperizie commissionate dall’amministrazione fatte dallo studio di ingegneria Gea, testimoniavano un evidente stato di degrado?". Marchionni poi ha ribadito: "Nella stessa perizia si afferma che per mantenere un livello di sicurezza accettabile bisognerebbe programmare, nel giro di due anni da novembre 2022, degli interventi sulla struttura di via Confalonieri che possano portare il livello di sicurezza sismica almeno al 60% . I termini sono scaduti e non è stato fatto". L’assessore Pozzi, sul dato importante della sicurezza, ha scandito le parole. "La domanda del centrodestra è tendenziosa. La perizia della Gea ha consigliato all’amministrazione di programmare entro 4 anni degli interventi. Non di farli entro 4 anni. Con l’assessore Della Dora abbiamo pianificato e realizzati alcuni interventi per l’impermeabilizzazione del tetto. Non sono stati realizzati interventi come la cerchiatura dei pilastri, ma si è definito un percorso chiaro che ha portato all’interlocuzione con lo studio Gea per la sua conoscenza approfndita di quelle che sono le caratteristiche strutturali dell’ex Olivieri. E impegnerà, ad aprile, risorse di bilancio per realizzare un progetto esecutivo e lavori per oltre un milione di euro".

Solidea Vitali Rosati