L’opposizione preme sul sindaco: "Si dimetta"

"Il sindaco Gambini deve prendere coscienza che la maggioranza è ormai sfaldata, che non c’è più confronto democratico e, per dignità, non ritirare le dimissioni". È l’appello che l’opposizione urbinate ha fatto ieri, unita, in un incontro con la stampa. E ha aggiunto che "La città deve sapere cosa c’è stato in questo periodo e le vere dinamiche che hanno portato ad una dimissione in blocco di tre consiglieri, pertanto procederemo con due interrogazioni parlamentari".

Hanno spiegato Gianluca Carrabs di Avs e Federico Scaramucci del Pd: "Domani mattina (ovvero oggi, ndr) sarà depositata un’interrogazione parlamentare al ministro dell’interno da Francesco Emilio Borrelli di Avs e un’altra da Irene Manzi (Pd), perché occorre fare luce su questa dimissione di massa e su una totale censura del dissenso nella maggioranza". Aggiunge Maria Francesca Crespini (Futura): "Abbiamo anche mandato una lettera al prefetto, che intervenga per riportare la democrazia in città. Gambini è un podestà, un padrone della città, che fa epurazioni di chi per un attimo fa sentire la sua voce e fa guerra al presidente del consiglio che rappresenta la città stessa. Il 28 febbraio ha avuto una crisi isterica, gli si è chiusa la vena e si è dimesso, e per 20 giorni ha mandato tutti in ferie, paralizzando ulteriormente la città già immobile da quando si è insediato. Ha detto: “Adesso che se ne sono andati si può pensare di ricostruire“. Difficile, con una maggioranza sfaldata, composta da gente che ha ottenuto pochissimi voti, molti meno di noi dell’opposizione. La gente dovrebbe manifestare per la democrazia".

Ribadisce Scaramucci: "Liberi per Cambiare è ormai morta, come Città Ideale e RinasciMenti: i fondatori non ci sono più. e poi è giusto sapere cosa c’è sotto le dimissioni in blocco di Guidi, Carobini e Rossi, perché pensiamo che non sia stata raccontata tutta la storia. Sarebbe molto grave se ci fossero state delle pressioni. E in tutto ciò la città è ferma da otto mesi, politiche per imprese, giovani, famiglie, residenti, non esistono. Non si è affrontato un tema di quelli promessi in campagna elettorale. È inutile tirare avanti, se non ci sono le condizioni Gambini vada a casa, perché la città va avanti anche senza di lui".

Oriano Giovanelli aggiunge: "La strada maestra è il ritorno al voto, perché è assurdo che governi un sindaco che ammette di aver preso una decisione perché si era fatto un film in testa che non risponde alla realtà". Concludono Lorenzo Ugolini e Alice Amadori: "Si chiamano Liberi per Cambiare ma tanto liberi per cambiare non sono stati. Dovremo fare un grandissimo lavoro per ridare dignità alla politica urbinate persa a causa della maggioranza, ma sicuramente noi lavoreremo duramente per ascoltare le persone e offrire un’alternativa con una classe dirigente preparata".

Nel pomeriggio è arrivata una replica del sindaco Gambini: "Le dichiarazioni di esponenti dell’opposizione riguardo a mie presunte pressioni o minacce rivolte ai consiglieri del gruppo RinasciMenti a dimettersi sono assolutamente inaccettabili. Mi riservo di agire nelle sedi opportune. Io non mi sono mai permesso di forzare i consiglieri in questa direzione. La loro decisione è stata libera e autonoma. Guidi mi aveva informato prima, ma di Rossi e Carobini ne sono venuto a conoscenza in conferenza stampa, alla quale ho partecipato perché mi avevano invitato. Non ho ancora sciolto la riserva sulla mia decisione finale, perché ho ancora delle verifiche necessarie da fare all’interno della maggioranza".

