L’opposizione:: "Sgambatoi terra di nessuno"

"Sgambatoi, terra di nessuno". Continua la richiesta di manutenzione a favore degli sgambatoi comunali da parte dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Michele Redaelli (foto), Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Canciani e Giovanni Corsini. "L’amministrazione – dicono – promette, ma non interviene e la situazione in diverse aree sta peggiorando a vista d’occhio. Allo sgambatoio in zona 5 Torri il punto acqua è inutilizzabile da mesi e chiediamo, ancora una volta, di ripristinarlo quanto prima. Il cancelletto di suddivisione delle due aree è rotto e per chiuderlo gli utenti devono improvvisare soluzioni di fortuna. L’erba alta rende buona parte dell’area di difficile utilizzo. Non va meglio in zona Torraccia, dove lo sgambatoio è stato giustamente spostato per far posto al nuovo asilo, ma non è ancora stato reso completamente funzionale. Un esempio su tutti: mancano i bidoni per la raccolta dei rifiuti e la situazione sta diventando pesante per i cittadini che utilizzano quell’area. Chiediamo anche che vengano predisposte delle alberature, queste aree infatti ne sono completamente prive.

I nostri sopralluoghi continueranno e le nostre segnalazioni sono state utili agli uffici comunali: occorre fare di più. Abbiamo protocollato un documento dettagliato con tutta una serie di richieste di intervento. Oltre all’ordinaria manutenzione ribadiamo la necessità di pianificare piccoli investimenti per portare servizi importanti come un punto acqua, l’illuminazione ed una piccola tettoia. La maggior parte delle aree è sfornita di questi piccoli servizi che risultano molto utili. Chiediamo anche cose semplici e di facile realizzazione come l’aggiornamento del sito internet del Comune su cui non sono indicati gli indirizzi e soprattutto mancano alcune aree attualmente esistenti. Questo aspetto, che abbiamo segnalato già dal 2021 mostra una grave disattenzione.