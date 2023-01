L’ora della pensione per il dottor Scattolari

di Nicola Petricca Un altro membro fondatore lascia la Casa della salute di Urbino: dopo 32 anni di servizio in città, il dottor Gabriele Scattolari è andato in pensione. Lo ha fatto come, a inizio anni ‘90, fece per lui il dottor Ubaldo Ugolini, lasciando un po’ prima del termine massimo, per permettere alla dottoressa Ruth Berhane Menghis, che negli ultimi mesi era stata in affiancamento nel suo ambulatorio, di sostituirlo. "Sarei potuto restare ancora un anno e mezzo e non avevo pensato di andare subito in pensione, ma l’aver trovato una ragazza brava e preparata come Ruth mi ha fatto cambiare idea – spiega –. Mi pareva corretto replicare quanto il dottor Ugolini fece con me, per darle quest’occasione e consentire ai miei circa 1.600 pazienti di proseguire con una persona di fiducia a loro nota, dato che è stata in affiancamento nel mio ambulatorio per alcuni mesi". Laureato a Chieti nel 1982, l’anno successivo Scattolari ha cominciato la carriera da medico di famiglia dalla vecchia Usl di Cagli - Pergola, spostandosi poi a Piobbico, con un incarico provvisorio, e a Cantiano, in convenzione. Nel 1991 l’arrivo a Urbino, dove il dottor Ugolini cercava un medico convenzionato da cui essere affiancato e...