L’ora di ginnastica si fa al teatrino. Ma bisognerà camminare un po’

Da domani i ragazzi delle elementari e delle medie di San Costanzo che dal 22 novembre scorso non possono più usare la palestra ‘Martina Pagnetti’ a causa delle infiltrazioni che hanno indotto il Comune a stabilirne la chiusura per motivi di sicurezza, potranno fare le loro ore di educazione fisica al Teatrino Parrocchiale in via Cavour. Per una settimana, però, dovranno andarci a piedi, facendo circa 800 metri all’andata e altrettanti al ritorno. Lo si evince da una circolare della dirigente scolastica Anna Maria Landini. "A partire da lunedì 29 (domani) gli alunni delle classi IV e V della primaria e gli alunni delle classi I, II e III della secondaria di primo grado potranno recarsi al Teatrino e svolgere attività motoria". La circolare continua, poi, con un dettaglio non da poco: "In questa prima fase non sarà disponibile il trasporto con scuolabus comunale".

La nota aggiunge: "Da metà febbraio tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado potranno svolgere lezioni di educazione fisica nel locale indicato (quindi, anche i piccoli di prima, seconda e terza elementare, ndr); l’amministrazione ha comunicato che metterà quanto prima a disposizione un servizio di trasporto per agevolare gli spostamenti di andata e ritorno". Aspetto confermato dal sindaco Filippo Sorcinelli: "Il Comune ha avviato l’assunzione di un autista a tempo determinato che guiderà un pulmino della nostra flotta e che prenderà servizio fra una settimana, accompagnando i ragazzi dalla scuola al Teatrino e viceversa". Per quanto riguarda, invece, l’intervento tampone da 55mila euro che consentirà la riapertura in sicurezza della palestra, il primo cittadino puntualizza: "La somma è già stanziata e abbiamo anche incaricato le ditte che dovranno eseguire i lavori, i quali avranno una durata di circa 10 giorni e inizieranno non appena avremo il nulla osta dal Ctu, il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice (a seguito dell’azione del Comune nei confronti della ditta realizzatrice dell’impianto, del progettista, del direttori dei lavori e del collaudatore). Ctu, che dopo l’accertamento tecnico preventivo sul tetto della palestra svolto l’11 gennaio ha chiesto un ulteriore sopralluogo. Da parte nostra, considerato che la chiusura del palazzetto sta comportando gravi disagi – termina - gli abbiamo chiesto per iscritto che venga eseguito nel minor tempo possibile e che sia esaustivo, per iniziare i lavori quanto prima".

Sandro Franceschetti